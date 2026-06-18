Morte di Elisa Bozzano, la sorella scrive a Olly: "Dedicale una canzone, dovevamo venire al tuo concerto"

"Ciao Federico, nella speranza che il mio messaggio ti arrivi e probabilmente presa dalla disperazione, ti scrivo perché ieri mia sorella ha avuto un incidente mortale in via Perlasca e non ce l’ha fatta. Era una tua grande fan e sabato dovevamo venire al tuo concerto ma purtroppo non sarà così”.

Lo scrive sui social Elena Bozzano, sorella di Elisa, vittima dell’incidente di mercoledì sera in via Perlasca, a Genova, n un messaggio rivolto al cantante Olly atteso dal concerto allo stadio "Ferraris".

"Se potessi dedicarle una canzone sarebbe il suo ultimo regalo", scrive Elena.

Olly si esibirà questa sera, 18 giugno, poi il 20 e il 21 giugno.

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