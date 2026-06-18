Minore straniero preso a bastonate a San Fruttuoso: erano oltre venti, ipotesi "ronda" punitiva

Un ragazzo di 17 anni, cittadino marocchino, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito a bastonate da un gruppo numeroso nella notte tra martedì e mercoledì in via Pianderlino, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova.

Secondo quanto ricostruito, gli aggressori sarebbero stati oltre venti, in parte giovani ma forse anche adulti, travisati con sciarpe e caschi e armati di bastoni. Il gruppo si sarebbe mosso a bordo di scooter, in quello che gli investigatori ipotizzano possa essere stato un vero e proprio raid organizzato.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate. L’inchiesta, coordinata dalla pm Monica Abbatecola, è attualmente affidata al commissariato di San Fruttuoso, con il supporto della Digos nel caso emergano eventuali moventi di natura politica.

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il passaggio del gruppo.

Tra le piste al vaglio anche il contesto del quartiere, dove da tempo si registrano tensioni legate alla presenza nei pressi della Madonna del Monte (foto) di una comunità di minori stranieri non accompagnati. Sui social locali, nelle settimane precedenti, erano comparsi commenti e segnalazioni relative a episodi di degrado e microcriminalità, talvolta accompagnati da messaggi d’odio, in parte rimossi nelle ultime ore.

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