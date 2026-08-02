Rapallo: muore 43enne al San Martino, era stata ricoverata per un incidente in scooter

"Cari amici, vi devo dare una triste notizia, questa mattina improvvisamente, mia sorella Silvia è partita per il Paradiso, sicuramente sarà accolta da suo padre Renato e da mia moglie Antonella. È un momento difficile ma Dio sa ! Affido questo momento di dolore per quanti di voi stanno soffrendo. Silvia conserverà il suo sorriso anche in Paradiso". Così Nicola Fenelli, figura assai nota a Rapallo come organizzatore di eventi sportivi, annuncia la scomparsa della sorella Silvia, 43 anni, deceduta all'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverata in seguito a un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.

La donna era rimasta coinvolta nel pomeriggio del 30 luglio in uno scontro tra scooter lungo via della Libertà. L'impatto, avvenuto a velocità contenuta secondo le prime ricostruzioni, aveva comunque richiesto il trasferimento in codice rosso al San Martino, principalmente per la dinamica dell'incidente.

Dopo alcuni giorni di ricovero, le sue condizioni sembravano in costante miglioramento e la dimissione era prevista proprio nella giornata di sabato. Inaspettatamente, però, la 43enne è stata colpita da un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione nella cittadina del Levante ligure, dove Silvia Fenelli era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel volontariato, attività che svolgeva da molti anni.

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