Genova, ruba in un locale in ristrutturazione e poi appicca un incendio: arrestato 34enne

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano di 34 anni con le accuse di incendio doloso e furto aggravato. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un uomo visto entrare all'interno di un bar di via Tanini, chiuso per lavori di ristrutturazione, per poi uscire pochi minuti dopo.

Poco dopo l'intervento delle volanti è emerso che all'interno dello stesso locale era divampato un incendio. Grazie alle indicazioni fornite dai testimoni, gli agenti hanno rintracciato e bloccato il presunto responsabile mentre si allontanava rapidamente dalla zona. Durante la perquisizione, nello zaino dell'uomo sono stati trovati un martello, una tenaglia, due accendini e tre bottiglie di birra ancora sigillate, tutto materiale posto sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il locale. I rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica hanno evidenziato la presenza, all'interno dell'esercizio, di una bottiglia di vodka infranta e di materiale infiammabile. Inoltre, la porta d'ingresso risultava forzata, con il lucchetto spezzato.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

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