Genova: spaccia cocaina davanti ai poliziotti, arrestato

La polizia di Genova ha arrestato un giovane di 23 anni, di origini albanesi, sorpreso mentre spacciava cocaina nel quartiere genovese di Borgoratti. Gli investigatori della squadra mobile hanno notato la cessione di droga e hanno deciso di seguirlo fino a Nervi.

Qui i poliziotti gli hanno trovato addosso, nascoste negli slip, altre 12 dosi di polvere bianca. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove gli agenti hanno trovato 8.280 euro in contanti occultati in vari anfratti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.