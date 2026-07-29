Sampdoria, indagati 45 ultrà per il tentato assalto alla tribuna d'onore e a Matteo Manfredi

GENOVA – Quarantacinque ultrà della Sampdoria, tra i quali sei minorenni, risultano indagati dalla Procura di Genova per il tentato assalto alla tribuna d'onore dello stadio "Ferraris" durante la contestazione alla dirigenza e a Matteo Manfredi, allora presidente. L’episodio contestato risale al 27 dicembre del 2025 e avvenne durante l’intervallo della partita tra la squadra blucerchiata e la Reggiana.

Un nutrito gruppo di tifosi della Samp aveva lasciato la Gradinata Sud per dirigersi verso lo skybox dove si trovava Manfredi, gestore del Fondo Capital e presidente del club. L’intervento delle forze dell'ordine e degli steward presenti allo stadio aveva impedito il potenzialmente pericoloso faccia a faccia.

I quarantacinque ultrà sono stati identificati attraverso le telecamere del campo di Marassi e ai filmati della scientifica. Sono stati denunciati per la violazione della normativa sugli stadi (l’articolo 6-bis, comma 2). Il reato è punito con l’arresto fino a un anno, un’ammenda di cinquemila euro e il Daspo.

L’indagine si sta avviando verso la conclusione, i minorenni sono stati già sentiti dal Pubblico Ministero della Procura per i minorenni.

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