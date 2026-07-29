Genova Voltri, rapina con spray al peperoncino: arrestato un 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata e denunciato anche per un secondo episodio avvenuto pochi minuti prima nella zona di via Camozzini, a Voltri.

L'intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione di una rapina commessa con l'utilizzo di spray al peperoncino nei pressi di un'attività commerciale. Mentre si dirigevano sul posto, gli agenti del Commissariato di Sestri Ponente sono stati fermati da un uomo che ha raccontato di essere appena stato derubato del telefono cellulare.

Secondo quanto ricostruito, il 54enne avrebbe chiesto alla vittima di poter utilizzare il cellulare per effettuare una chiamata urgente. Una volta ottenuto il dispositivo, però, si sarebbe rifiutato di restituirlo e avrebbe minacciato il proprietario mostrando una bomboletta di spray al peperoncino.

I poliziotti hanno individuato e bloccato il presunto responsabile, trovato in possesso sia del telefono sottratto sia dello spray.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che, poco prima, lo stesso uomo avrebbe tentato di impossessarsi di uno smartphone esposto in un negozio della zona. Dopo aver chiesto di visionare il dispositivo, si sarebbe rifiutato di pagarlo e avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino contro due dipendenti nel tentativo di fuggire con la merce, senza riuscire a portare a termine il colpo.

Al termine delle procedure di rito, il 54enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

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