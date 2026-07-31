Esplosione in un appartamento di Ventimiglia, un uomo in gravi condizioni

Paura questa notte a Ventimiglia per un'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento di via Asse.

E' successo intorno alle 2 di notte, in una palazzina di via Asse: l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas, forse fuoriuscita da un fornello. Gravi danni per l'appartamento dell'uomo, coinvolte anche alcune abitazioni vicine e alcuni mezzi parcheggiati nell'area circostante

Il bilancio è di un uomo di 43 anni rimasto gravemente ferito, soccorso sul posto e poi trasportato con l'elicottero grifo al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale genovese Villa Scassi.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e l'automedica Alfa 1 per il soccorso. I vigili del fuoco di Imperia hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

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