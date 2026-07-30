Treni, mattinata da incubo: guasto a Milano, incendio a Verona e disagi anche nel traffico da e per Genova

Giornata difficile per chi viaggia in treno da e verso Genova. I problemi che stanno interessando il nodo ferroviario di Milano, la linea Milano-Venezia e i lavori programmati nell'area di Firenze stanno provocando pesanti ripercussioni sull'intera rete.

Nel nodo di Milano i treni registrano ritardi che in alcuni casi superano le due ore. Alla stazione di Milano Porta Garibaldi i vigili del fuoco sono intervenuti al binario 20 per un principio d'incendio che ha provocato una densa colonna di fumo, rallentando ulteriormente la circolazione.

A complicare il quadro si aggiunge quanto accaduto sulla linea Milano-Venezia, dove la circolazione è stata sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo dopo un incendio che avrebbe danneggiato l'infrastruttura. La situazione ha comportato deviazioni, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti per numerosi treni dell'Alta Velocità, oltre all'attivazione di servizi sostitutivi con autobus per alcune tratte regionali.

Pesano inoltre i lavori di potenziamento nel nodo ferroviario di Firenze, in corso dal 26 luglio, che interessano numerosi collegamenti Alta Velocità e Intercity, con limitazioni di percorso, cancellazioni e tempi di viaggio più lunghi, fino a tre ore.

Per i passeggeri in partenza o in arrivo a Genova, soprattutto verso Milano, Torino, Verona, Venezia e il Centro-Sud, la giornata è quindi caratterizzata da possibili ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Si consiglia di verificare lo stato del proprio treno prima della partenza.

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