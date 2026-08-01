Genova, si cammuffa per sfuggire al mandato di cattura internazionale: arrestato

Era destinatario di un mandato di cattura internazionale e sperava di eludere i controlli una volta sbarcato a Genova, ma il suo tentativo di passare inosservato si è concluso con l'arresto. A fermarlo sono stati i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale, al termine di un'operazione condotta nell'area portuale di Sampierdarena.

Il protagonista della vicenda è un uomo di origini slave, ricercato per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. L'individuazione è stata possibile grazie a un'approfondita attività investigativa del II Gruppo di Genova, che ha incrociato le informazioni presenti nelle banche dati in uso alle Fiamme Gialle.

L'intervento è stato pianificato con particolare attenzione, sia per la presunta pericolosità del ricercato, sia per le precauzioni adottate dall'uomo nel tentativo di rendere più difficile il riconoscimento. Viaggiava infatti a piedi e indossava un cappellino da baseball e occhiali da sole, cercando di confondersi tra i numerosi passeggeri appena scesi dalla motonave proveniente da Palermo.

Alla vista dei finanzieri ha provato a mescolarsi al flusso dei viaggiatori, ma la strategia non ha avuto successo. I militari lo hanno individuato, circondato e fermato senza incidenti nelle immediate vicinanze dell'imbarcazione.

I successivi accertamenti effettuati insieme agli organi centrali di polizia hanno confermato la sua identità e l'esistenza di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini dell'estradizione. L'uomo dovrà infatti scontare una condanna a 13 anni di reclusione, inflitta da un'autorità giudiziaria straniera per reati connessi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Su disposizione della Procura competente, il latitante è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'avvio delle procedure di estradizione.

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