Cairo Montenotte, 85enne trovato morto: i figli collegano il gesto al peso dello sfratto

Un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita a Cairo Montenotte dopo essersi allontanato da casa. Per i familiari, il gesto sarebbe maturato in un momento di forte fragilità, aggravato dalla prospettiva di dover lasciare l'abitazione in cui viveva.

I figli dell'anziano - scrive il Secolo XIX - raccontano che il padre, conosciuto da tutti come "Lello", era profondamente provato dalla situazione abitativa. Ex ambulante, per anni aveva lavorato nei mercati della Val Bormida con un banco di salumi e formaggi. Negli ultimi tempi conviveva con diversi problemi di salute e viveva insieme al figlio in un appartamento destinato a essere liberato dopo la vendita dell'immobile.

Secondo il racconto della famiglia, la notifica dello sfratto avrebbe avuto un forte impatto emotivo. Pur essendo già in corso contatti con i servizi sociali per individuare una nuova sistemazione, anche attraverso una possibile soluzione in una struttura di Millesimo, l'incertezza sul futuro avrebbe alimentato il senso di sconforto.

La mattina della scomparsa alcuni vicini, insospettiti dal fatto che l'abitazione fosse ancora chiusa, hanno dato l'allarme. I familiari hanno notato che l'uomo aveva lasciato in casa telefono cellulare, chiavi e altri effetti personali, circostanza che li ha spinti a rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine e a diffondere un appello sui social.

L'auto dell'85enne è stata rinvenuta alcune ore più tardi nella zona del Tecchio, dove l'uomo è stato trovato ormai privo di vita.

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