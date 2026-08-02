Genova, malore dopo un'immersione: sub di 55 anni ricoverato in Rianimazione

Un subacqueo di 55 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Genova dopo aver accusato un malore al termine di un'immersione di gruppo in profondità organizzata da un diving di Sestri Ponente.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di sabato alla Marina di Sestri Ponente, dove sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Croce Verde Pegliese e la Capitaneria di porto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe iniziato ad avvertire i sintomi durante il rientro a bordo del gommone.

Le sue condizioni sono serie, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita. Dopo il trasporto in ospedale è stato ricoverato in Rianimazione e sarà sottoposto a trattamento in camera iperbarica.

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