Deiva Marina: investito da un treno sui binari verso Framura, muore a 33 anni

Un uomo di 33 anni è morto investito da un treno. L'incidente è avvenuto all'alba a Deiva Marina nel tratto di binari verso Framura. Erano da poco passate le 5 quando il treno ha travolto ha centrato l'uomo che si trovava per cause in via di accertamento in mezzo ai binari.

Difficili le operazioni di identificazione della vittima, sul posto la polizia ferroviaria i sanitari del 118 spezzino e la pubblica assistenza di Framura. Solo a tarda mattinata la scoperta che si tratta di un giovane del posto.

I treni, soprattutto quelli a lunga percorrenza hanno subito ritardi fino a due ore in entrambi i sensi di marcia.

Questo è il secondo decesso di questo tipo in meno di 24 ore, dopo la morte avvenuta sabato, ad Albisola (Savona), di un giovane genovese (leggi qui).

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