Alassio, vende panini e birre fuori dalla discoteca senza autorizzazione: multa da 5mila euro e sequestro del furgone

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Alassio per il rispetto delle norme sul commercio ambulante e la tutela della fruibilità degli spazi pubblici. La scorsa notte gli agenti hanno sanzionato un sessantenne originario di Torino sorpreso a vendere panini, bibite e birre da un motoveicolo Ape Car in via Michelangelo, nei pressi della discoteca Le Vele, al confine con il territorio di Albenga.

Nei confronti dell'uomo è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, oltre al sequestro del motoveicolo e di tutta l'attrezzatura utilizzata per la preparazione e la vendita degli alimenti e delle bevande.

L'intervento rientra nell'attività di controllo che la Polizia Locale svolge anche nelle ore serali e notturne per garantire il rispetto delle normative vigenti e il corretto utilizzo degli spazi pubblici. Si tratta, inoltre, di un provvedimento che replica un analogo intervento effettuato durante la scorsa stagione estiva.

La normativa comunale prevede che la vendita in forma itinerante, quando regolarmente autorizzata, possa essere esercitata esclusivamente in quattro specifiche aree della città. Via Michelangelo non rientra tra le zone consentite e, di conseguenza, l'attività è risultata irregolare.

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