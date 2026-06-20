Principio di incendio sulla Gnv Azzurra diretta a Genova: sarà riportata a Porto Torres

Momenti di tensione a bordo del traghetto Gnv Azzurra, partito da Porto Torres e diretto a Genova, dove un principio di incendio ha fatto scattare le procedure di emergenza durante la navigazione.

L'allarme è scattato mentre l'unità si trovava nelle acque al largo di Senestosa, in Corsica. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della sala macchine per cause che restano ancora da chiarire. L'intervento immediato dell'equipaggio ha però impedito che la situazione degenerasse.

Seguendo i protocolli previsti per questo tipo di emergenze, il personale di bordo è riuscito a contenere e successivamente a spegnere completamente il principio d'incendio, mettendo in sicurezza la nave e le persone presenti a bordo.

Determinante il coordinamento tra la Sala operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto e le squadre antincendio francesi, che hanno raggiunto rapidamente l'area per fornire supporto alle operazioni. Nonostante il potenziale rischio dell'episodio, non si registrano feriti né problemi per i 763 passeggeri e membri dell'equipaggio presenti sul traghetto.

La situazione viene descritta come pienamente sotto controllo. Il personale continua a fornire aggiornamenti ai viaggiatori mentre l'unità, assistita da alcuni rimorchiatori, è stata presa in consegna per essere riportata a Porto Torres, dove l'arrivo è previsto nel corso del primo pomeriggio.

Nel frattempo Gnv ha attivato un piano straordinario di assistenza per limitare i disagi ai passeggeri coinvolti. La compagnia sta lavorando alla riprogrammazione dei collegamenti e alla redistribuzione dei viaggiatori su altre navi della flotta, con l'obiettivo di garantire il proseguimento del viaggio verso Genova attraverso soluzioni alternative.

In una nota ufficiale, la compagnia ha inoltre ringraziato le autorità marittime, i soccorritori e tutte le forze intervenute per la rapidità e l'efficacia delle operazioni che hanno consentito di gestire e risolvere l'emergenza senza conseguenze per le persone a bordo.

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