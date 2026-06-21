Italiana 'prigioniera' in Egitto, scarcerato l'ex marito: "La sicurezza mia e di mia figlia vale poco più di 80 euro?"

E' stato scarcerato sabato scorso Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessy Guerra, la ragazza sanremese che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati dovuta alla denuncia per adulterio presentata da Hamouda. L'uomo era stato fermato il 9 giugno perché aveva minacciato il console italiano a Hurghada ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5 mila sterline egiziane, poco più di 80 euro.

Nessy Guerra, che vive nascosta con la figlia di 3 anni e i genitori, ha pubblicato un post su Instagram per denunciare la situazione: ""E' uscito dal carcere - scrive - qualcuno ha pagato la sua cauzione. La libertà ha un prezzo di 80 euro. La sicurezza di una donna e di sua figlia dopo le ennesime minacce, vale poco più di 80 euro? Minacciare il console onorario di Hurghada vale meno di 80 euro?fino a quando?". Una delle preoccupazioni di Nessy è la rete di contatti che l'uomo avrebbe a Hurghada e che la costringe a nacondersi assieme alla sua bambina.

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