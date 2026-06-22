Nuovo video social dopo quello dell'incidente mortale, il giovane di Ceriale va all'estero: "Mi tocca cambiare vita, tutta Italia mi odia"

Un nuovo video pubblicato sui social network riaccende le polemiche attorno al giovane di Ceriale già finito al centro delle critiche per il reel diffuso subito dopo l'incidente stradale in cui ha perso la vita la ventitreenne Sofia Barberi e nel quale un'altra ragazza, Elena B., ha riportato gravissime ferite che hanno portato all'amputazione di un piede.

Nel nuovo filmato, registrato all'aeroporto di Malpensa poco prima dell'imbarco su un volo di una compagnia aerea low cost, il ragazzo si riprende mentre annuncia la sua partenza dall'Italia, che secondo alcune ricostruzioni sarebbe diretta verso l'Olanda.

«Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia», afferma nel video, aggiungendo poi un riferimento alla parola "remigrazione" e sorridendo davanti alla telecamera.

Nel reel il giovane torna a parlare delle conseguenze dell'incidente sulla propria vita personale. «Mi ha rovinato la vita sto incidente. Mi tocca cambiare vita», dice mentre mostra l'area partenze dell'aeroporto. Il filmato si conclude con un ulteriore commento in cui afferma di affrontare la situazione «sul ridere».

La pubblicazione del nuovo video arriva a pochi giorni dalle forti reazioni suscitate dal primo reel diffuso dopo il tragico incidente avvenuto nel Savonese. La vicenda continua a generare indignazione sui social e nell'opinione pubblica, sia per il contenuto dei messaggi pubblicati dal giovane sia per il contesto in cui sono stati realizzati, segnato dalla morte di Sofia Barberi e dalle gravissime conseguenze riportate dall'altra ragazza coinvolta nello schianto.

Sull'accaduto proseguono intanto gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

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