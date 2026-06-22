Incidente in A26, autostrada bloccata tra Ovada e Masone: un ferito grave

Un altro grave incidente si è verificato sulla autostrada A26 Genova-Gravellona, tra Ovada e Masone che ha bloccato l’arteria stradale in direzione Sud verso il capoluogo ligure. Il sinistro è avvenuto in galleria e sarebberocoinvolte cinque auto. Una persona èsarebbe in gravissime condizioni.

Al momento si registrano circa 6 km di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 con l’elisoccorso insieme allaPolizia Stradale. L'incidente sta creando ripercussioni al traffico anche in direzione opposta per la curiosità degli automobilisti.

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