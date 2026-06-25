Campomorone, lite furibonda: due uomini giù dalla finestra, il terzo si barrica in casa

Notte movimentata a Campomorone, nell'entroterra genovese, dove un grave episodio avvenuto all'interno di un'abitazione di via Martiri della Libertà ha richiesto l'intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, tre uomini, che sarebbero legati da rapporti di parentela, sarebbero stati coinvolti in un acceso diverbio degenerato successivamente in una colluttazione.

Nel corso dell'episodio, per cause che restano da chiarire, due delle persone coinvolte sono finite all'esterno dell'appartamento, precipitando nel greto del torrente che scorre sotto la palazzina. L'allarme ha fatto temere inizialmente conseguenze molto gravi, ma i soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato assistenza ai feriti, successivamente trasferiti in ospedale per accertamenti.

Stando alle prime informazioni disponibili, i due uomini avrebbero riportato principalmente contusioni e lesioni non considerate gravi dai sanitari.

Nel frattempo, la terza persona coinvolta si sarebbe inizialmente rifugiata in alcuni locali dello stabile, per poi raggiungere i piani superiori dell'edificio. In una fase particolarmente delicata dell'intervento, avrebbe manifestato l'intenzione di lanciarsi nel vuoto, rendendo necessario l'avvio di una lunga attività di mediazione da parte delle forze dell'ordine.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, mentre i Carabinieri hanno gestito le trattative, riuscendo infine a riportare la situazione sotto controllo senza ulteriori conseguenze.

Anche il terzo uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale medico.

Sono ora in corso gli accertamenti investigativi per ricostruire con precisione quanto accaduto, verificare le responsabilità dei soggetti coinvolti e chiarire le cause che hanno portato all'episodio.

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