Imperia, recuperati due corpi alla foce del torrente Impero

Tragico ritrovamento nelle acque alla foce del torrente Impero, a Imperia, dove sono stati recuperati i corpi senza vita di due giovani. Sul posto è scattata una complessa operazione di soccorso che ha visto impegnati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, l'elicottero Drago e i mezzi della Capitaneria di Porto.

Secondo le prime informazioni disponibili, una delle vittime sarebbe un 26enne di origine tunisina, mentre il secondo corpo, individuato poco dopo sul fondale dai sommozzatori, non è ancora stato identificato.

L'allarme è stato lanciato da alcune persone presenti nell'area del Parco Urbano di Imperia, nella zona adiacente alla foce del torrente. In particolare, sarebbe stato un giovane che stava facendo il bagno a notare uno dei corpi in mare e a dare immediatamente l'allerta. Le successive ricerche hanno consentito di individuare anche la seconda vittima.

Durante i rilievi, sugli scogli che costeggiano l'argine del torrente sono stati trovati diversi effetti personali, tra cui scarpe e indumenti, che si ritiene possano appartenere ai due ragazzi. Gli accertamenti serviranno a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Una volta recuperati, i corpi sono stati trasferiti a Porto Maurizio, presso la sede della Capitaneria di Porto, dove erano presenti il medico legale e il magistrato di turno. Le salme sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che coordinerà le indagini per accertare le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.