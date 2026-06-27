Genova, tanti giovani e colleghi ai commoventi funerali di Elisa Bozzano

Oltre trecento persone hanno partecipato all’ultimo saluto a Elisa Bozzano, la giovane di 25 anni scomparsa nel tragico incidente stradale avvenuto martedì 17 giugno in via Perlasca. La cerimonia funebre si è svolta sabato mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta del Serro, in via San Quirico, nel quartiere della Valpolcevera.

Tra i presenti c'erano le amiche del volley, i vertici di Amt Genova, l’assessore comunale alla Mobilità Robotti e, soprattutto, i numerosi colleghi autisti dell’azienda di trasporto pubblico. Molti di loro hanno raggiunto la chiesa a bordo di due autobus da 18 metri, mentre gli autisti in servizio, transitando nella zona di San Biagio, hanno reso omaggio a Elisa suonando il clacson. Per consentire lo svolgimento dei funerali, il tratto di via San Quirico davanti alla chiesa è stato chiuso al traffico e le linee dirette a Pontedecimo sono state deviate.

All'ingresso della chiesa, le colleghe e i colleghi di Amt hanno esposto uno striscione commemorativo, simbolo dell'affetto e del ricordo che continueranno a custodire per la giovane. Al termine della funzione religiosa, amici e familiari hanno liberato in cielo dei palloncini bianchi, un gesto semplice ma carico di emozione per accompagnare l'ultimo saluto a Elisa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.