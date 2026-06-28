Notte di tensione tra Spezia e Cinque Terre: rissa in centro e Intercity fermo per due ore

È stata una notte particolarmente impegnativa per le forze dell'ordine tra La Spezia e le Cinque Terre, dove si sono verificati due distinti episodi che hanno richiesto l'intervento di polizia, carabinieri e Polfer.

Il primo è avvenuto nel cuore della movida spezzina, nell'area compresa tra via Marsala e via Calatafimi, nei pressi del Camec. Qui diversi gruppi di giovani, italiani e stranieri, sono venuti alle mani dando vita a una violenta rissa scoppiata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi banali. L'intervento tempestivo delle pattuglie della Polizia di Stato e dei carabinieri ha riportato la situazione sotto controllo, ma i partecipanti si sono dileguati prima di poter essere identificati.

Le indagini sono ora affidate agli investigatori della Questura, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili. Una volta identificati, rischiano una denuncia per il reato di rissa. L'episodio riporta l'attenzione su un'area già interessata nelle scorse settimane da gravi disordini, motivo per cui resta costantemente sorvegliata dalle forze dell'ordine.

Il secondo intervento ha riguardato invece la linea ferroviaria delle Cinque Terre. L'Intercity 822, proveniente da Napoli, è rimasto fermo per circa due ore nella stazione di Monterosso dopo che un gruppo di una decina di passeggeri, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe insultato il personale di bordo e impedito la regolare ripartenza del convoglio.

La capotreno ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria, che ha ricostruito quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, oltre ai comportamenti offensivi nei confronti del personale, alcuni componenti del gruppo avrebbero provocato anche danni ad alcune carrozze del treno.

Il convoglio, arrivato a Monterosso poco dopo l'una di notte, ha potuto riprendere la marcia soltanto dopo le 3, accumulando circa due ore di ritardo e causando disagi ai passeggeri presenti a bordo, rimasti estranei ai fatti.

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