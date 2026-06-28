Cronaca

Femminicidio nell'entroterra di Imperia: donna uccisa in casa, il compagno ammette il delitto

di R.C.

33 sec

Gli investigatori stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e il contesto in cui è maturato l'assassinio

Femminicidio nell'entroterra di Imperia: donna uccisa in casa, il compagno ammette il delitto
2205 - Assoclima

Ha passato la notte nella cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Ceriana, nell'imperiese, Becken Olivieri, 51 anni, l'italiano di origini mauriziane che nel pomeriggio di ieri si è costituito in caserma dicendo di aver ucciso la sua compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni.
    Secondo quanto appreso, l'uomo ha incontrato i suoi avvocati Ambra Marchesi e Marco Noto che hanno consigliato a Olivieri di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'uomo è apparso confuso e più volte si è messo a piangere dicendo di non ricordare bene quanto avvenuto. Nondimeno ieri pomeriggio l'uomo si è costituito ai carabinieri affermando di aver "soffocato la compagna con un cuscino".

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