Femminicidio nell'entroterra di Imperia: donna uccisa in casa, il compagno ammette il delitto

Ha passato la notte nella cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Ceriana, nell'imperiese, Becken Olivieri, 51 anni, l'italiano di origini mauriziane che nel pomeriggio di ieri si è costituito in caserma dicendo di aver ucciso la sua compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni.

Secondo quanto appreso, l'uomo ha incontrato i suoi avvocati Ambra Marchesi e Marco Noto che hanno consigliato a Olivieri di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'uomo è apparso confuso e più volte si è messo a piangere dicendo di non ricordare bene quanto avvenuto. Nondimeno ieri pomeriggio l'uomo si è costituito ai carabinieri affermando di aver "soffocato la compagna con un cuscino".

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