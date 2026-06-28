Incidente sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto: auto contro il muro, ferito il conducente

Paura nel pomeriggio lungo l'autostrada A7, in direzione Genova, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto, dove il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro laterale.

L'uomo è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi del servizio di emergenza, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busalla, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente, collaborando con il carro attrezzi nelle operazioni di rimozione del mezzo.

Nonostante l'incidente, l'autostrada è rimasta regolarmente aperta al traffico e non si sono rese necessarie chiusure della carreggiata.

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