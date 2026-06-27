Ceriana, 51enne soffocata con un cuscino. Si costituisce il compagno, dubbi sul movente

Si sarebbe consumato al termine di una violenta lite il femminicidio avvenuto in una casa isolata tra i boschi di Ceriana, nell'entroterra della provincia di Imperia. La vittima è Mary Hopkins, 51 anni, cittadina americana, trovata senza vita all'interno dell'abitazione in cui viveva con il compagno. L'uomo, Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, si è presentato spontaneamente ai carabinieri, costituendosi poco dopo i fatti.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la tragedia si sarebbe verificata nella serata di venerdì. Dopo un acceso litigio, l'uomo avrebbe ucciso la compagna soffocandola, premendole un cuscino sul volto fino a provocarne la morte. Sarebbe stato lo stesso Olivieri, durante le prime dichiarazioni, a fornire una versione dei fatti che è ora al vaglio degli inquirenti.

L'abitazione, situata in una zona particolarmente impervia e lontana dal centro abitato, è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnico-scientifici. Se il compagno non si fosse costituito, il corpo della donna avrebbe potuto essere scoperto soltanto molte ore più tardi, proprio a causa dell'isolamento della casa.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, il pubblico ministero Francesco Monaco e il medico legale, che ha eseguito una prima ispezione esterna della salma. Successivamente è stato disposto il trasferimento del corpo in obitorio, dove sarà eseguita l'autopsia, esame che dovrà stabilire con precisione l'orario del decesso, confermare le cause della morte e fornire ulteriori elementi utili all'inchiesta.

L'uomo è stato sottoposto a interrogatorio mentre la Procura di Imperia prosegue le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo testimonianze e verificando quanto accaduto nelle ore precedenti al delitto, nel tentativo di delineare con precisione il movente e la successione degli eventi.

Dubbi sul movente. Tra le ipotesi più plausibili quelle relative alla gelosia e a questioni economiche, legate alla ristrutturazione della casa della donna, e dove viveva tuttora la coppia.

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