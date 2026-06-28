Sestri Levante, si finge carabiniera e convince un'anziana a ritirare i gioielli dalla banca: denunciata una 36enne

Si è spacciata per una carabiniera e, insieme a un complice che si è finto militare al telefono, è riuscita a convincere un'anziana di 80 anni a ritirare i gioielli custoditi nella cassetta di sicurezza della banca per poi consegnarglieli. Una truffa studiata nei dettagli che si è conclusa con la denuncia di una donna di 36 anni, identificata ad Arezzo grazie alle indagini dei Carabinieri di Sestri Levante e all'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che le aveva riferito della necessità di effettuare un controllo sui preziosi in suo possesso, sostenendo che potessero essere provento di una rapina. Per evitare presunte responsabilità, l'anziana è stata convinta a recarsi il giorno successivo in banca, dove custodiva i monili, accompagnata da una donna presentatasi come appartenente all'Arma.

Dopo aver prelevato i gioielli dalla cassetta di sicurezza, l'80enne li ha consegnati alla falsa carabiniera, che l'ha poi riaccompagnata a casa prima di allontanarsi in auto con la refurtiva.

Accortasi di essere stata raggirata, la donna ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri di Sestri Levante, che hanno immediatamente avviato le indagini e diffuso a livello nazionale le ricerche del veicolo utilizzato dalla truffatrice. L'auto è stata successivamente intercettata ad Arezzo da una pattuglia della Polizia Stradale, che ha identificato la presunta responsabile, una 36enne denunciata all'autorità giudiziaria.

I gioielli, tuttavia, non sono stati recuperati perché, secondo quanto emerso, la donna se ne era già disfatta prima di essere rintracciata.

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