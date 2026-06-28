Incendio nelle gallerie fra Moneglia e Deiva Marina, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi all'interno delle gallerie stradali tra Moneglia e Deiva Marina. Le fiamme hanno interessato un cavidotto in più punti, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari.

Le squadre sono riuscite a entrare nella galleria con un mezzo antincendio, operando con gli autorespiratori per proteggersi dal fumo. Dopo aver domato il rogo, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Non si registrano feriti né persone coinvolte. La galleria era già chiusa al traffico per lavori, per cui l'incendio non ha richiesto ulteriori provvedimenti sulla viabilità.

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