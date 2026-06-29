Cronaca

Tragedia sull'A6: motociclista di 31 anni perde il controllo e muore nello schianto

di R.C.

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Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare, il 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano

Tragedia sull'A6: motociclista di 31 anni perde il controllo e muore nello schianto
2294 - MSC Crociere

Un motociclista di 31 anni ha perso la vita sull'autostrada A6, nel tratto compreso tra Altare e Millesimo, in direzione Torino, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito in un violento schianto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per il centauro non c'è stato nulla da fare.

A causa dell'incidente, il traffico è rimasto a lungo bloccato tra i caselli di Altare e Millesimo.

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