Tragedia sull'A6: motociclista di 31 anni perde il controllo e muore nello schianto
di R.C.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare, il 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano
Un motociclista di 31 anni ha perso la vita sull'autostrada A6, nel tratto compreso tra Altare e Millesimo, in direzione Torino, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito in un violento schianto.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per il centauro non c'è stato nulla da fare.
A causa dell'incidente, il traffico è rimasto a lungo bloccato tra i caselli di Altare e Millesimo.
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