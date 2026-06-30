Genova: cane denutrito e maltrattato muore dopo giorni di agonia, denunciato il proprietario

Un cane ridotto in condizioni gravissime, denutrito, disidratato e con evidenti segni di maltrattamento, è morto dopo alcuni giorni di ricovero in una clinica veterinaria. Per il proprietario è scattata la denuncia da parte della polizia locale, intervenuta insieme alla Asl3.

Il caso è emerso nel quartiere di Marassi, dove alcuni residenti avevano segnalato la situazione dell’animale all’interno di un appartamento. Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il cane in condizioni critiche: estremamente deperito, con la muscolatura compromessa, le ossa in evidenza e piaghe da decubito sulle zampe anteriori.

Sul posto sono intervenuti anche i veterinari della Asl3, che hanno disposto il trasferimento urgente dell’animale in una struttura convenzionata. Il cane, però, è deceduto pochi giorni dopo il ricovero nonostante i tentativi di salvarlo.

Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti sanitari successivi, lo stato di salute dell’animale non sarebbe stato riconducibile a un episodio isolato o a cause improvvise, ma a una condizione prolungata nel tempo, caratterizzata da malnutrizione cronica, disidratazione e scarsa cura.

Il proprietario ha cercato di giustificarsi sostenendo che le condizioni del cane fossero legate all’età avanzata, ma gli elementi raccolti hanno portato gli investigatori a procedere con una denuncia per maltrattamenti.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’assessore alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi, che ha rivolto un appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente situazioni simili: "Prima si interviene – ha sottolineato – maggiori sono le possibilità di soccorrere gli animali e affidarli a una nuova famiglia".

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