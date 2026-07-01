Camogli: stormo di gabbiani attacca e distrugge un drone

A Camogli, nelle vicinanze della suggestiva chiesa affacciata sul mare, si è verificato un episodio insolito che ha coinvolto un drone e uno stormo di gabbiani. L’apparecchio, pilotato da un fotografo dilettante, stava sorvolando alcune aree della costa per realizzare riprese panoramiche del litorale quando è stato improvvisamente attaccato dagli uccelli.

Secondo quanto ricostruito, una decina di gabbiani avrebbe reagito alla presenza del drone percependolo come una possibile minaccia per la zona di nidificazione. Il comportamento difensivo degli animali è stato rapido e coordinato: lo stormo ha iniziato a colpire ripetutamente il velivolo, che ha perso stabilità in pochi istanti.

Nonostante i tentativi del pilota di mantenere il controllo, il drone ha subito danni progressivi fino a diventare ingovernabile. L’impatto finale è avvenuto in mare, dove l’apparecchio è precipitato andando completamente distrutto.

L’episodio evidenzia ancora una volta la sensibilità degli uccelli marini durante il periodo di nidificazione e i possibili rischi legati all’utilizzo di droni in aree naturali o particolarmente frequentate dalla fauna selvatica.

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