Genova, fiorisce l'alga Ostreopsis Ovata a Quinto Bagnara: attivata l'allerta
di Redazione
GENOVA - In seguito ai monitoraggi effettuati da Arpal, è stata rilevata una significativa fioritura dell’alga Ostreopsis Ovata nelle acque marine, favorita dalle attuali condizioni meteomarine.
In particolare, è stata attivata la fase di allerta per l’area individuata come “Area n. 8 – Stazione di monitoraggio Genova Quinto Bagnara”.
L’area n. 7, “Stazione di monitoraggio Genova Mulino di Crevari” rientra invece nella fase di routine.
Si segnala che, in presenza di fioritura dell’alga Ostreopsis Ovata, possono verificarsi effetti temporanei e reversibili sull’uomo, principalmente a carico delle prime vie respiratorie, dovuti al contatto con l’acqua di mare o all’inalazione dell’aerosol marino (particelle sollevate da vento e spruzzi).
Si raccomanda pertanto prudenza nella frequentazione delle zone interessate, soprattutto in giornate ventose o con mare agitato.
Per consultare i dati aggiornati sul monitoraggio e approfondire le informazioni relative all’alga Ostreopsis Ovata, è possibile visitare il sito di ARPAL al seguente link: https://www.arpal.liguria.it/tematiche/mare/ostreopsis-ovata.html#per-saperne-di-piu
Il Comune di Genova è in costante contatto con ARPAL e ASL per garantire un monitoraggio costante della situazione.
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Tags:quinto bagnara genova
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