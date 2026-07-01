Genova e Liguria, stop al caldo ma arriva il maltempo: attesi temporali, grandine e raffiche di vento oltre i 90 km/h

Dopo giorni di afa e temperature ben oltre le medie stagionali, Genova e la Liguria si preparano a un brusco cambio di scenario. Nelle prossime ore il passaggio di un fronte di aria più fresca proveniente dal Nord Europa porterà una temporanea tregua dal caldo, ma sarà accompagnato da fenomeni di forte intensità.

L'Arpal ha infatti emanato un avviso meteorologico per vento di burrasca forte valido per il pomeriggio di oggi, quando è previsto il transito sulla regione di una linea temporalesca in arrivo dal Piemonte. I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto nelle aree interne, mentre lungo la costa, compreso il Genovese, il passaggio del fronte dovrebbe risultare più rapido.

Secondo le previsioni, i temporali potranno essere localmente forti e accompagnati da grandinate, rovesci di forte intensità e raffiche di vento che potranno superare i 90 chilometri orari. La fase più critica è prevista nel pomeriggio, mentre in serata il maltempo dovrebbe attenuarsi rapidamente.

Pur non essendo segnalate al momento particolari criticità dal punto di vista idrologico, Arpal invita cittadini e turisti alla massima prudenza, limitando gli spostamenti durante i fenomeni più intensi e prestando particolare attenzione in prossimità di alberi, impalcature, dehors, strutture temporanee e oggetti che potrebbero essere spostati o abbattuti dal vento.

Il peggioramento è determinato dallo scontro tra la massa d'aria più fresca in discesa dal Nord Europa e il caldo intenso accumulato sull'Italia nelle ultime due settimane. Un contrasto che, secondo i meteorologi, crea le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con la possibilità di fenomeni localmente estremi.

Per Genova e la Liguria si tratta comunque di una pausa destinata a durare poco. Già da venerdì l'anticiclone africano tornerà infatti a espandersi sul Mediterraneo e nel corso del fine settimana è atteso un nuovo aumento delle temperature, con il ritorno del sole e di condizioni atmosferiche stabili.

La tregua dal caldo sarà quindi soltanto temporanea: dopo il passaggio della perturbazione, l'estate tornerà rapidamente a far sentire i suoi effetti anche sulla Liguria.

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