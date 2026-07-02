Genova, si segnava in servizio ma non andava al lavoro: agente condannato a 3 anni e 2 mesi per truffa allo Stato

Un assistente capo della Polizia di Stato in servizio a Genova è stato condannato in primo grado a tre anni e due mesi di reclusione con l'accusa di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni da parte di un dipendente pubblico.

La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Elisa Centore, accogliendo sostanzialmente la richiesta della pubblico ministero Eugenia Menichetti, che aveva chiesto una condanna a tre anni.

Secondo l'accusa, il poliziotto, 54 anni e in servizio presso la Polizia Scientifica, avrebbe dichiarato falsamente di essere al lavoro mentre in realtà si assentava per svolgere l'attività di presidente di una società sportiva dilettantistica del ponente genovese e dello stabilimento balneare collegato. Le assenze contestate ammontano a 135 ore nell'arco di due anni.

Le indagini avrebbero inoltre documentato ingressi in ritardo, uscite anticipate e straordinari mai effettuati. In un episodio, l'agente avrebbe anche dichiarato di essersi infortunato mentre si recava al lavoro per ottenere il congedo per malattia, sebbene, secondo l'accusa, l'incidente fosse avvenuto la sera precedente.

L'inchiesta, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura, è nata dopo alcuni contrasti interni alla società sportiva, dalla cui presidenza il poliziotto si è dimesso nel 2022. Nel 2023 lo stabilimento balneare collegato è stato sequestrato dalla Guardia Costiera e l'uomo risulta attualmente indagato in un altro procedimento per presunte violazioni paesaggistiche e ambientali.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Riccardo Passeggi, ha annunciato ricorso in appello, sottolineando che l'imputato "rimane non colpevole fino a condanna definitiva". "Attendiamo le motivazioni della sentenza e la rispettiamo, pur non condividendola", ha dichiarato il legale.

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