Genova, allarme West Nile: disinfestazione urgente anti-zanzare a Palazzo Tursi, Spianata Castelletto e Villetta Dinegro

La sindaca di Genova, Silvia Salis, su proposta dell'assessora all'Ambiente e all'Igiene Silvia Pericu, ha firmato un'ordinanza che dispone un intervento urgente di disinfestazione con trattamenti adulticidi e larvicidi contro la zanzara comune.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento, da parte delle autorità competenti, di un caso di virus West Nile in un volatile rinvenuto in via Garibaldi.

Le operazioni interesseranno via Garibaldi, Palazzo Tursi, Spianata Castelletto, i Giardini Pensili e il Parco di Villetta Dinegro, coinvolgendo sia le aree pubbliche sia, ove necessario, quelle private. Il calendario degli interventi sarà comunicato a breve.

Durante le operazioni di disinfestazione dovranno essere rispettate alcune misure di precauzione. In particolare sarà necessario tenere chiuse porte e finestre, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria, ritirare l'eventuale biancheria stesa all'esterno, ricoverare al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli i loro ricoveri, le ciotole e gli abbeveratoi. Frutta e verdura degli orti dovranno essere adeguatamente protette; i prodotti eventualmente esposti ai trattamenti potranno essere consumati solo dopo alcuni giorni, previa abbondante lavatura e, nel caso della frutta, dopo averla sbucciata. Anche mobili da esterno e giochi per bambini dovranno essere puliti accuratamente con l'utilizzo di guanti. In caso di contatto accidentale con l'insetticida, sarà necessario lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua corrente.

L'ordinanza dispone inoltre la rimozione di tutti i ristagni d'acqua presenti in cortili, balconi e terrazzi – come sottovasi, recipienti e annaffiatoi – per eliminare i focolai larvali. Proprietari, amministratori e titolari di attività commerciali sono inoltre invitati ad adottare sistemi che impediscano l'ingresso delle zanzare negli ambienti interni, come zanzariere o dispositivi insetticidi, e a limitare le irrigazioni di giardini e aree verdi per favorire l'efficacia dei trattamenti.

Le misure sono previste dal Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e dal Piano regionale Arbovirosi. Gli interventi comprenderanno trattamenti adulticidi e larvicidi nelle aree pubbliche e, se necessario, in quelle private. Gli operatori incaricati dal Comune accederanno esclusivamente alle pertinenze comuni e non entreranno negli appartamenti.

Dal 2024 il Comune di Genova effettua interventi antilarvali periodici, da fine maggio a fine ottobre, nelle aree dei nove Municipi maggiormente esposte alla presenza di zanzare. L'attività si affianca al monitoraggio ordinario sviluppato in collaborazione con l'Università di Genova e l'Istituto Zooprofilattico, nell'ambito di un progetto attivo da circa cinque anni.

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