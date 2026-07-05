Genova, fuggono all'alt dei carabinieri su uno scooter rubato: denunciati due minori, uno finisce in carcere

Un normale controllo sul territorio si è concluso con il fermo di due adolescenti e il recupero di uno scooter rubato. L'episodio è avvenuto a Genova, dove i carabinieri hanno denunciato entrambi i giovani con l'accusa di ricettazione.

I due viaggiavano in sella a un ciclomotore quando hanno attirato l'attenzione di una pattuglia. Alla richiesta di fermarsi hanno invece tentato di allontanarsi, dando vita a una breve fuga. Dopo aver lasciato il mezzo per strada, hanno provato a dileguarsi a piedi e a nascondersi tra i veicoli in sosta, ma sono stati individuati e bloccati in pochi istanti.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che il motorino era stato denunciato rubato nella stessa giornata. Durante i controlli personali, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Per uno dei due minorenni la posizione si è aggravata ulteriormente: dai controlli è emersa un'ordinanza di custodia cautelare a suo carico emessa dall'autorità giudiziaria di Torino. Il giovane è stato quindi accompagnato in un istituto penale minorile del capoluogo piemontese, mentre il compagno è stato affidato ai familiari.

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