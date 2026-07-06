Delitto di Ceriana: Gdf eseguirà accertamenti tecnici su cellulari e computer della coppia

Proseguono gli accertamenti sull’omicidio di Mary Elizabeth Hopkins, la docente americana di 55 anni trovata morta nella sua abitazione a Ceriana, in provincia di Imperia. Per il delitto è in carcere il compagno, Becken Olivieri, 51 anni, accusato di omicidio volontario aggravato.

Il prossimo 24 luglio, negli uffici della Guardia di Finanza di Imperia, verrà effettuata la copia forense dei dispositivi elettronici sequestrati durante le indagini: due telefoni cellulari e due notebook appartenenti alla coppia.

L’analisi tecnica, disposta dalla Procura di Imperia, servirà a estrarre e conservare in modo integrale i dati presenti sui dispositivi. Gli investigatori e i consulenti delle parti cercheranno elementi utili a ricostruire i rapporti tra vittima e indagato, le ultime ore prima del delitto e ogni informazione rilevante per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini proseguono per definire tutti gli aspetti della vicenda.

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