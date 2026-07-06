Savona: 98enne spara alla moglie e poi tenta il suicidio, gravissima la donna

Tragedia a Savona. Un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 anni e poi ha cercato di suicidarsi.

La donna, trasportata all'ospedale San Paolo, è in fin di vita. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso.

A dare l'allarme è stata la nipote, allertata dai vicini di casa che avevano udito dei rumori strani.

Secondo le prime testimonianze, la donna era affetta da una grave forma di demenza e l’uomo non riusciva più a gestire la situazione.

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