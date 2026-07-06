Imperia, nuovo incidente in fuoristrada: un ferito grave

Nuovo grave incidente con un quad nell'entroterra imperiese. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo su cui viaggiava insieme a un'altra persona è uscito di strada nella zona di Bosco di Rezzo, precipitando per circa 80 metri lungo una scarpata.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Imperia, affiancati dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). Per il recupero del ferito più grave è stato necessario l'intervento dell'elicottero Grifo, che lo ha issato con il verricello e trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il secondo occupante del quad ha riportato ferite di minore entità.

I vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di soccorso, mettendo in sicurezza il veicolo e recuperando anche i documenti delle persone coinvolte.

L'incidente riporta alla memoria la tragedia avvenuta il 2 luglio, sul Monte Saccarello, nel territorio comunale di Triora, dove tre cittadini francesi hanno perso la vita dopo essere precipitati con il loro quad nei pressi del rifugio La Terza.

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