Attentato Montecarlo: trovata uccisa a Kiev la donna sospettata di aver messo la bomba

Si infittisce il mistero attorno al tentato attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco ai danni dell'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Secondo quanto riportano i media ucraini, è stata trovata morta nei pressi di Kiev Anastasiia Berezovska, la donna sospettata di aver preso parte all'azione.

A riferirlo è il quotidiano Ukrainska Pravda, che cita fonti investigative. Il corpo della donna sarebbe stato rinvenuto nella serata di lunedì nell'area della capitale ucraina. Secondo le prime informazioni, Berezovska sarebbe stata uccisa con diversi colpi d'arma da fuoco.

Al momento le autorità non hanno diffuso dettagli ufficiali sulle circostanze dell'omicidio né è stato chiarito se la morte sia collegata all'inchiesta sul tentato attentato di Monaco. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti.

Anastasiia Berezovska era ricercata nell'ambito delle indagini sull'attacco contro Vadim Yermolayev, imprenditore ucraino residente all'estero, bersaglio di un ordigno esplosivo che, secondo gli investigatori, era stato predisposto con l'obiettivo di assassinarlo. Il caso aveva assunto una rilevanza internazionale e aveva portato anche al coinvolgimento di Interpol nelle attività di ricerca della sospettata.

La notizia del ritrovamento del corpo potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini, ma lascia aperti numerosi interrogativi sia sull'identità degli autori dell'omicidio sia sull'eventuale collegamento con il fallito attentato.

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