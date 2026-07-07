Genova Quinto: violenta rissa tra giovani in spiaggia a colpi di ombrelloni e bottiglie

Alta tensione nel tardo pomeriggio sul lungomare di Quinto, dove è scoppiata una rissa tra un gruppo di giovani in via Gianelli, nei pressi della spiaggia.

Secondo alcuni testimoni, alla lite avrebbero preso parte una decina di ragazzi, che durante gli scontri avrebbero utilizzato anche alcuni ombrelloni e tentato di recuperare bottiglie dai contenitori della raccolta del vetro. L'episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza, con famiglie, bagnanti e passanti presenti nella zona, che hanno allertato le forze dell'ordine.

Le volanti della Questura sono intervenute rapidamente, ma all'arrivo degli agenti gran parte dei partecipanti si era già allontanata. Sul posto sono stati identificati solo alcuni dei ragazzi coinvolti, che presentavano lievi escoriazioni e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Sentiti dalla polizia, non sono stati in grado di fornire una descrizione degli aggressori.

Dai primi accertamenti, la vicenda sembrerebbe essere nata da un litigio tra giovani, probabilmente tutti di origine straniera, degenerato in uno scontro fisico. Al momento non risultano persone denunciate e sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Presidente municipio Federico Bogliolo - "Siamo francamente esasperati. La sicurezza non si affronta a spot. La sicurezza si affronta su tutta la città in maniera sistemica con tavoli, osservatori, presidi e attenzione al sociale. Perché alla fine qualche domanda ce la poniamo sul perché questi ragazzi si comportino così. Dopo i fatti di 3 settimane fa - e dopo tutto quello che sta succedendo in città - ci aspettavamo un tavolo, un incontro per mettere in rete associazioni, forze dell’ordine e istituzioni locali. Non è successo". Così il presidente del municipio Levante, Federico Bogliolo, sui social.

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