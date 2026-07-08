Trovato il cane dell'uomo disperso in val d'Ayas: proseguono le ricerche

Sono riprese le ricerche di Enrico Bonetti, il settantenne turista ligure che risulta disperso da lunedì scorso in val d'Ayas. Quel giorno l'uomo era uscito per una passeggiata con il suo cane, senza più fare ritorno. Il cane, un pastore belga, (in foto) è stato ritrovato nella giornata di ieri.

A dare allarme era stata la moglie attraverso i social media, quando non lo ha visto rientrare in serata. La zona interessata è località Palouetaz, nei pressi di Champoluc.

Non avendo il cellulare con sé, non è stato possibile circoscrivere un'area per le ricerche. Alle operazioni partecipano i vigili del fuoco, il Soccorso alpino valdostano, la guardia di finanza di Cervinia e il corpo forestale. E' stato fatto anche un sorvolo con elicottero che ha dato esito negativo.

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