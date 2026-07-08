Sestri Ponente, denunciato l'autore delle aggressioni ai giornalisti durante la manifestazione

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato l'uomo ritenuto responsabile delle aggressioni e delle intimidazioni ai danni di alcuni giornalisti avvenute nel corso delle manifestazioni di ieri sera a Sestri Ponente.

L'identificazione è arrivata al termine dell'immediata attività investigativa avviata dalla Questura di Genova. Già nella tarda serata di ieri la Digos ha individuato il presunto autore, un cittadino italiano residente in zona, che oggi è stato deferito all'Autorità giudiziaria con l'accusa di violenza privata aggravata, poiché il fatto sarebbe stato commesso nel corso di una pubblica manifestazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, che aveva preso parte alla "Passeggiata per la sicurezza", giunto all'altezza di piazza Baracca avrebbe colpito i cellulari che alcuni giornalisti tenevano in mano mentre stavano effettuando riprese dei momenti più concitati della manifestazione, facendoli cadere a terra con l'intento di interrompere le registrazioni. Agli operatori dell'informazione sarebbero state inoltre rivolte numerose minacce.

La posizione dell'indagato è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Genova per l'eventuale adozione delle misure di prevenzione di competenza.

Nel frattempo proseguono le indagini della Digos, che sta analizzando l'ampio materiale documentale raccolto durante gli accertamenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.