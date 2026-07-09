Camion si ribalta in A10 tra Arenzano e Pra': tratto chiuso e lunghe code verso Genova

Mattinata di pesanti disagi sulla A10 Genova-Ventimiglia a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Un camion si è ribaltato nel tratto compreso tra i caselli di Arenzano e Genova Pra', in direzione del capoluogo ligure, rendendo necessaria la chiusura del tratto autostradale.

Nell'incidente il conducente del mezzo è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e di rimozione del camion.

Il mezzo pesante, ribaltandosi, ha occupato l'intera carreggiata, impedendo il transito dei veicoli. La circolazione è stata quindi interrotta e si sono formate rapidamente code che hanno raggiunto i 4 chilometri, con la colonna di veicoli in costante aumento a partire dal casello di Varazze.

Per chi è diretto verso Genova provenendo da Ponente, Autostrade consiglia di uscire ad Arenzano e proseguire lungo la viabilità ordinaria fino al successivo ingresso utile.

Le operazioni di recupero del camion e di ripristino della viabilità potrebbero richiedere diverse ore, con possibili ulteriori ripercussioni sul traffico lungo la direttrice verso il capoluogo ligure.

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