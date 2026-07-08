Sestri Levante: vandalizzarono il monumento a Guareschi, ora pagano 6.500 euro di danni e il procedimento penale resta aperto

I responsabili del danneggiamento della statua dedicata a Giovannino Guareschi, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 aprile nella piazzetta del borgo di Trigoso, risarciranno integralmente il Comune di Sestri Levante. La Giunta comunale ha infatti approvato la proposta di atto di transazione con le tre persone individuate dagli organi di polizia come autrici del gesto, due maggiorenni e un minorenne.

L'accordo prevede il versamento di 6.484 euro, somma corrispondente al costo necessario per il ripristino dell'opera. L'importo, sulla base del preventivo fornito dall'autore della scultura, coprirà il trasporto, le lavorazioni in fonderia, la supervisione dell'artista, le opere murarie, il restauro e la successiva ricollocazione della statua.

Con la delibera, il Comune recepisce il risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dall'ente. Resta però aperto il procedimento penale nei confronti dei tre responsabili, identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle indagini condotte dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. La Procura di Genova procede nei loro confronti per il reato di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'articolo 635 del Codice penale.

"L'Amministrazione esprime soddisfazione per l'intenzione di riparare il prima possibile il danno provocato alla statua di Guareschi e auspica che comportamenti del genere non abbiano più a ripetersi. La cosa pubblica appartiene a tutti e merita rispetto", ha commentato l'assessore agli Affari Legali, Luigi Ceffalo.

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