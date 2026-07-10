Genova, centro storico: minacciano negoziante per non pagare, denunciati due giovani stranieri, uno minorenne

Tensione in un negozio di telefonia di via San Luca, nel centro storico di Genova, dove due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione in concorso.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando il titolare dell'attività ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine segnalando la presenza di due clienti che pretendevano di ritirare un telefono cellulare lasciato in riparazione senza corrispondere il costo dell'intervento.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Centro, al rifiuto del commerciante di consegnare il dispositivo senza pagamento, i due avrebbero reagito con pesanti minacce, affermando che lo avrebbero picchiato e gli avrebbero sottratto tutti i telefoni esposti nel negozio.

Le volanti, intervenute rapidamente sul posto, hanno rintracciato i due giovani, un cittadino egiziano di 19 anni e un cittadino tunisino di 23 anni, mentre si trovavano ancora nelle vicinanze dell'esercizio commerciale. Dopo gli accertamenti di rito, entrambi sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per tentata estorsione in concorso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.