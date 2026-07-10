Genova, incidente in via Brigate Partigiane: scontro tra una moto e un furgone, ferito un motociclista

Incidente stradale in tarda mattinata in via Brigate Partigiane, dove si è verificato uno scontro tra una motocicletta e un furgone.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo anziano, che dopo l'impatto è rimasto a terra. Secondo le prime informazioni, il motociclista appariva cosciente all'arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare le prime cure e valutare le condizioni del ferito. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dello scontro.

L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona interessata.

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