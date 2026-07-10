Crans-Montana, lascia un magistrato dell’inchiesta sulla tragedia del Constellation: legali sorpresi

Un magistrato lascia il pool che indaga sulla tragedia di Crans-Montana, l’incendio al locale Constellation che ha provocato vittime e feriti. La notizia, riportata da Radio Télévision Suisse (RTS), riguarda uno dei membri della Procura impegnati nell’inchiesta.

In una lettera inviata agli avvocati delle famiglie delle vittime e dell’imputato, il magistrato ha comunicato che dal 31 dicembre lascerà la Procura “per cogliere una nuova opportunità professionale”. La gestione dell’indagine passerà “d’ora in poi” al viceprocuratore generale, che lavorerà in collaborazione con il procuratore rimasto coinvolto nel procedimento.

Interpellata da RTS, la procuratrice generale Beatrice Pilloud non ha chiarito se il magistrato uscente sarà sostituito.

La prossima settimana sono previste due udienze, fissate per il 14 e il 16 luglio. I legali delle parti, contattati dall’emittente svizzera, hanno espresso sorpresa per la decisione e auspicato che l’inchiesta possa proseguire con continuità e a ritmo sostenuto.

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