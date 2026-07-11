Genova, tre arresti della Polizia Locale in poche ore: fermato uno spacciatore e sventata una spaccata in centro

Due interventi distinti nel giro di poche ore hanno portato all'arresto di tre persone da parte della Polizia Locale di Genova, impegnata in una serie di controlli contro la criminalità diffusa nel centro cittadino.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di via San Luca, nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Gli agenti hanno notato un giovane di 26 anni entrare in un bar dopo una presunta cessione di sostanze stupefacenti avvenuta in vico San Raffaele. Il ragazzo è stato fermato e accompagnato negli uffici del Corpo in piazza Ortiz, dove è stato sottoposto a controllo.

Durante la perquisizione sono stati trovati due involucri contenenti circa 60 grammi di hashish e una somma di denaro. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane, in via Landi, dove gli agenti hanno rinvenuto un'ulteriore dose di cocaina e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 26enne, senza un'attività lavorativa e già noto alle forze dell'ordine per un precedente legato al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, era inoltre sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Poche ore più tardi un secondo intervento ha permesso di bloccare un furto in corso ai danni di una tabaccheria di via Lomellini.

A far scattare l'operazione è stato il sistema di videosorveglianza cittadina, monitorato dalla centrale operativa della Polizia Locale. Le immagini hanno mostrato tre persone impegnate a forzare la saracinesca del negozio per entrare all'interno.

L'allarme immediato ha permesso alle pattuglie in abiti civili di arrivare rapidamente sul posto e sorprendere i tre durante il tentativo di furto. Alla vista degli agenti i malviventi hanno tentato la fuga: due di loro sono stati raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento a piedi, mentre il terzo è riuscito a scappare.

I tre arresti sono stati successivamente sottoposti al rito direttissimo e i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.

Resta comunque valida la presunzione di innocenza: gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva.

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