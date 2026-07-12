Genova: incendio in un appartamento di via Fillak, uomo salvato dai vigili del fuoco

Momenti di paura nelle prime ore della mattinata a Sampierdarena, dove un incendio è scoppiato all'interno della cucina di un appartamento in via Fillak.

Il proprietario dell'abitazione, accortosi delle fiamme quando il rogo era già in pieno sviluppo, si è rifugiato in una camera da letto, riuscendo a lanciare l'allarme in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Bolzaneto, supportate dal carro per l'aria respirabile. I pompieri hanno raggiunto l'uomo, lo hanno accompagnato all'esterno in sicurezza e hanno poi domato le fiamme, rimaste circoscritte alla cucina.

L'occupante dell'appartamento è stato tratto in salvo senza conseguenze e non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in pochi minuti, evitando che l'incendio si propagasse al resto dell'abitazione.

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