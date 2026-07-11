Albaro, si rompe una tubatura in via Saluzzo: strada chiusa e allagamenti in zona Foce

Un fiume d'acqua ha invaso le strade di Albaro nella mattinata di sabato a causa della rottura di una tubatura all'imbocco di via Saluzzo. La perdita ha rapidamente allagato la zona, creando forti disagi alla circolazione.

L'acqua ha iniziato a scendere lungo la strada senza fermarsi, trasformando la carreggiata in un torrente che ha raggiunto la rotatoria di piazza Tommaseo, per poi proseguire verso via Trebisonda, via Nizza e via Francesco Pozzo, interessando anche l'area al confine con il quartiere della Foce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità. Via Saluzzo, percorribile a senso unico in salita e dove si trova anche la sede della Polizia Stradale, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni.

(Foto e video di Maurizio Piperissa)

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